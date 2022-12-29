Новости. Выпуск от 28.12.2022
Смотрите в этом выпуске:
- К. Токаев принял главу АРРФР
- Генпрокуратуру вызвали в Парламент
- Январские события в памяти казахстанцев
- Парламент пересмотрит закон о Первом Президенте
- Спор вокруг земли
- 21 компания релоцировалась из России в Казахстан
- Более 1400 водителей автобусов нарушили ПДД за год
- ЧП на железной дороге: что же произошло?
- Президентской клинике - 25 лет!
- 300 новых случаев COVID-19 зарегистрировали в Казахстане
- Новый район появится в Астане
- «Калкаман-Мамыр»: как прошла премьера балета на сцене «Астана Опера»?
- Катку «Медео» - 50 лет!