Қазақша Русский English Кыргызча Ўзбекча

  • 29.12.2022, 15:03

Новости. Выпуск от 28.12.2022

Смотрите в этом выпуске:

  • К. Токаев принял главу АРРФР
  • Генпрокуратуру вызвали в Парламент
  • Январские события в памяти казахстанцев
  • Парламент пересмотрит закон о Первом Президенте
  • Спор вокруг земли
  • 21 компания релоцировалась из России в Казахстан
  • Более 1400 водителей автобусов нарушили ПДД за год
  • ЧП на железной дороге: что же произошло?
  • Президентской клинике - 25 лет!
  • 300 новых случаев COVID-19 зарегистрировали в Казахстане
  • Новый район появится в Астане
  • «Калкаман-Мамыр»: как прошла премьера балета на сцене «Астана Опера»?
  • Катку «Медео» - 50 лет!

Теги:

Смотрите также