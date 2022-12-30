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  • 30.12.2022, 13:31

Новости. Выпуск от 29.12.2022

  • К.Токаев: Сохранение стабильности и безопасности - приоритет
  • Э. Азимова стала Председателем Конституционного суда
  • К.Токаев принял Э. Азимову
  • Чиновников начнут штрафовать за разницу между доходами и расходами
  • Кайрата Сатыбалды проверяют на причастность к другим правонарушениям
  • Разрушенные объекты восстановлены в Шымкенте
  • Реформы в армии
  • Новые назначения в вооруженных силах РК
  • Сенат одобрил законопроект «О банкротстве»
  • Рост ссудного портфеля казахстанских банков
  • Показатели экономики РК за 2022 год
  • Цены на елочные игрушки выросли на 20%
  • Новогодний автобус курсирует в Шымкенте
  • Новогоднее чудо своими руками

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