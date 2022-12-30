Новости. Выпуск от 29.12.2022
- К.Токаев: Сохранение стабильности и безопасности - приоритет
- Э. Азимова стала Председателем Конституционного суда
- К.Токаев принял Э. Азимову
- Чиновников начнут штрафовать за разницу между доходами и расходами
- Кайрата Сатыбалды проверяют на причастность к другим правонарушениям
- Разрушенные объекты восстановлены в Шымкенте
- Реформы в армии
- Новые назначения в вооруженных силах РК
- Сенат одобрил законопроект «О банкротстве»
- Рост ссудного портфеля казахстанских банков
- Показатели экономики РК за 2022 год
- Цены на елочные игрушки выросли на 20%
- Новогодний автобус курсирует в Шымкенте
- Новогоднее чудо своими руками