Новости. Выпуск от 04.01.2023 г.
К. Токаев назначил новых министров
К. Токаев провел встречу с судьями Конституционного суда
Казахстанцы горько вспоминают о январских событиях 2022 года
Что ждёт казахстанцев в 2023 году?
Какие законы заработают в 2023 году?
Принципы многовекторности сохранят во внешней политике РК
Непогода охватила большую часть территории Казахстана
Зарплату повысят в Казахстане в 2023 году
МСБ будет вновь платить подоходный налог
Единый платёж с заработной платы заработал с 2023 года
Инсультный центр открыли в Костанайской области