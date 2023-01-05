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  • 05.01.2023, 13:07

Новости. Выпуск от 04.01.2023 г.

К. Токаев назначил новых министров

К. Токаев провел встречу с судьями Конституционного суда

Казахстанцы горько вспоминают о январских событиях 2022 года

Что ждёт казахстанцев в 2023 году?

Какие законы заработают в 2023 году?

Принципы многовекторности сохранят во внешней политике РК

Непогода охватила большую часть территории Казахстана

Зарплату повысят в Казахстане в 2023 году

МСБ будет вновь платить подоходный налог

Единый платёж с заработной платы заработал с 2023 года

Инсультный центр открыли в Костанайской области

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