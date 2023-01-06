Новости. Выпуск от 05.01.2023 г.
К. Токаев почтил память жертв январских событий
Названы имена организаторов январских беспорядков
Е. Карин: Казахстан выбрал путь либерализации и демократизации
Январские события в РК: воспоминания врачей
«Здесь виновны две стороны» - Мажилисмен Бижанова о январских событиях
К. Токаев принял уполномоченного по правам человека
Экономики стран ЦА показывают устойчивость к геополитическим шокам
В регионах Казахстана бушует непогода
Новая техника для спасателей
19-летняя жительница Петропавловка спасла из пожара молодого человека