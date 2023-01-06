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  • 06.01.2023, 17:21

Новости. Выпуск от 05.01.2023 г.

К. Токаев почтил память жертв январских событий

Названы имена организаторов январских беспорядков

Е. Карин: Казахстан выбрал путь либерализации и демократизации

Январские события в РК: воспоминания врачей

«Здесь виновны две стороны» - Мажилисмен Бижанова о январских событиях

К. Токаев принял уполномоченного по правам человека

Экономики стран ЦА показывают устойчивость к геополитическим шокам

В регионах Казахстана бушует непогода

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19-летняя жительница Петропавловка спасла из пожара молодого человека

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