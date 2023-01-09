Новости. Выпуск от 06.01.2023 г.
Президент РК принял Марата Ахметжанова
Более 400 военнослужащих пострадали во время январских беспорядков
Воспоминания участника январских событий
Свыше 700 новобранцев нацгвардии присягнули на верность Родине
Обновлённый состав Правительства
Политическая перезагрузка: прогнозы на 2023 год
Предложения по развитию горно-металлургического комплекса
5 новых участков исследуют на наличие запасов нефти и газа
Сильные морозы накроют Казахстан
Увеличились зарплаты спасателей
Спасительный звонок
Средневековье в 21 веке!