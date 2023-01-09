Қазақша Русский English Кыргызча Ўзбекча

  • 09.01.2023, 13:11

Новости. Выпуск от 06.01.2023 г.

Президент РК принял Марата Ахметжанова

Более 400 военнослужащих пострадали во время январских беспорядков

Воспоминания участника январских событий

Свыше 700 новобранцев нацгвардии присягнули на верность Родине

Обновлённый состав Правительства

Политическая перезагрузка: прогнозы на 2023 год

Предложения по развитию горно-металлургического комплекса

5 новых участков исследуют на наличие запасов нефти и газа

Сильные морозы накроют Казахстан

Увеличились зарплаты спасателей

Спасительный звонок

Средневековье в 21 веке!

Теги:

Смотрите также