Новости. Выпуск от 09.01.2023 г.
Президент Казахстана принял Управляющего МФЦА
Первое обращение поступило в Конституционный суд РК
Монетизация гарантированного соцпакета для детей
Правовой статус журналистов повысят в Казахстане
180 человек эвакуировали из снежных заносов
Спасатели на страже: какова ситуация в регионах РК?
КНБ задержал экс-заместителя председателя Антикора М. Кожабаева
Как накажут в РК за вандализм?
Нефть дорожает в мире
Индекс продовольственных цен ФАО продолжил падение
Лидеры программы «Дорожная карта бизнеса - 2025»
Инновационная методика лечения инсульта
Винил снова в моде