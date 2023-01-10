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  • 10.01.2023, 15:09

Новости. Выпуск от 09.01.2023 г.

Президент Казахстана принял Управляющего МФЦА

Первое обращение поступило в Конституционный суд РК

Монетизация гарантированного соцпакета для детей

Правовой статус журналистов повысят в Казахстане

180 человек эвакуировали из снежных заносов

Спасатели на страже: какова ситуация в регионах РК?

КНБ задержал экс-заместителя председателя Антикора М. Кожабаева

Как накажут в РК за вандализм?

Нефть дорожает в мире

Индекс продовольственных цен ФАО продолжил падение

Лидеры программы «Дорожная карта бизнеса - 2025»

Инновационная методика лечения инсульта

 Винил снова в моде

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