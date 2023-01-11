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  • 11.01.2023, 12:54

Новости. Выпуск от 10.01.2023 г.

Пекин снимает ограничения на казахстанско-китайской границе

Цифровая карта семьи полноценно заработала в Казахстане

270 кандасов переедут в Акмолинскую область

Новую концепцию миграционной политики разработали в РК

Гражданство РК получили свыше 1 тыс. человек

Мониторить  выдачу лекарств будут онлайн

Реновация: как изменится столица?

Перспективы развития туризма

Сильные морозы пришли в Казахстан

17 сейсмических станций установят в Алматы

Новые технологии в коммунальной сфере

Новые трамваи запустили в Усть-Каменогорске

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