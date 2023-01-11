Новости. Выпуск от 10.01.2023 г.
Пекин снимает ограничения на казахстанско-китайской границе
Цифровая карта семьи полноценно заработала в Казахстане
270 кандасов переедут в Акмолинскую область
Новую концепцию миграционной политики разработали в РК
Гражданство РК получили свыше 1 тыс. человек
Мониторить выдачу лекарств будут онлайн
Реновация: как изменится столица?
Перспективы развития туризма
Сильные морозы пришли в Казахстан
17 сейсмических станций установят в Алматы
Новые технологии в коммунальной сфере
Новые трамваи запустили в Усть-Каменогорске