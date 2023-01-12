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  • 12.01.2023, 13:08

Новости. Выпуск от 11.01.2023 г.

К. Токаеву доложили о состоянии казахстанской армии

Президент РК принял акима Акмолинской области

Конституционный суд постановил признать утратившим силу закон «О первом Президенте РК»

Выборы в Сенат пройдут по новым правилам

Совместное заседание палат Парламента состоится в РК

В Правительстве подвели социально-экономические итоги 2022 г.

Каким будет 2023 год для экономики Казахстана?

Прием заявок физлиц на банкротство стартует с 3 марта

В МИОР объявили о подготовке проекта закона «О внесении изменений и дополнений в некоторые законодательные акты РК по вопросам масс-медиа

Цены на сжиженный газ будут регулировать

Премьер-министр прокомментировал вопрос создания тройственного газового союза

Усилен контроль за водными объектами

Сырдарья переполняется водой

Новые механизмы стабилизации цен на продукты питания

Двое казахстанцев находятся в трудовом рабстве за рубежом

Уголовное дело завели в Караганде по факту взрыва газбаллона в жилом доме

Акция добрых дел

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