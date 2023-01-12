Новости. Выпуск от 11.01.2023 г.
К. Токаеву доложили о состоянии казахстанской армии
Президент РК принял акима Акмолинской области
Конституционный суд постановил признать утратившим силу закон «О первом Президенте РК»
Выборы в Сенат пройдут по новым правилам
Совместное заседание палат Парламента состоится в РК
В Правительстве подвели социально-экономические итоги 2022 г.
Каким будет 2023 год для экономики Казахстана?
Прием заявок физлиц на банкротство стартует с 3 марта
В МИОР объявили о подготовке проекта закона «О внесении изменений и дополнений в некоторые законодательные акты РК по вопросам масс-медиа
Цены на сжиженный газ будут регулировать
Премьер-министр прокомментировал вопрос создания тройственного газового союза
Усилен контроль за водными объектами
Сырдарья переполняется водой
Новые механизмы стабилизации цен на продукты питания
Двое казахстанцев находятся в трудовом рабстве за рубежом
Уголовное дело завели в Караганде по факту взрыва газбаллона в жилом доме
Акция добрых дел