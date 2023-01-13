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  • 13.01.2023, 12:57

Новости. Выпуск от 12.01.2023 г.

Свыше 3 трлн тенге инвестиций привлечено в Актюбинскую область

Президенту РК представили сборник материалов госкомиссии по реабилитации жертв политрепрессий

13 января К. Токаев по приглашению Премьер-министра Индии Нарендры Моди примет участие в виртуальном саммите «Голос глобального Юга».

Спикер Сената М. Ашимбаев прокомментировал предстоящие выборы.

Заседание ЦИК о готовности ко дню голосования

Как в новой Улытауской области готовятся к выборам в Сенат?

О торговых отношениях Казахстана и Германии

Казахстан-Германия: каковы перспективы сотрудничества?

В РК начнётся разовая легализация иностранных автомобилей

Льготные кредиты предоставят молодежи

Парк технических средств появится в Казахстане

В казахстанских школах усиливают меры безопасности

К посевной готовятся фермеры Туркестанской области

Телят из пробирки выращивают в Павлодарской области

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