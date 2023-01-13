Новости. Выпуск от 12.01.2023 г.
Свыше 3 трлн тенге инвестиций привлечено в Актюбинскую область
Президенту РК представили сборник материалов госкомиссии по реабилитации жертв политрепрессий
13 января К. Токаев по приглашению Премьер-министра Индии Нарендры Моди примет участие в виртуальном саммите «Голос глобального Юга».
Спикер Сената М. Ашимбаев прокомментировал предстоящие выборы.
Заседание ЦИК о готовности ко дню голосования
Как в новой Улытауской области готовятся к выборам в Сенат?
О торговых отношениях Казахстана и Германии
Казахстан-Германия: каковы перспективы сотрудничества?
В РК начнётся разовая легализация иностранных автомобилей
Льготные кредиты предоставят молодежи
Парк технических средств появится в Казахстане
В казахстанских школах усиливают меры безопасности
К посевной готовятся фермеры Туркестанской области
Телят из пробирки выращивают в Павлодарской области