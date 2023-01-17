Новости. Выпуск 16.01.2023 г.
К. Токаев: Казахстан может войти в ТОП стран - экспортеров водорода
ЦИК Казахстана подвела итоги выборов в Сенат
ЦИК, итоги парламентских выборов
17 объектов ВИЭ планируют ввести в Казахстане
Минэкологии: Учтём мнение общественности при строительстве АЭС
Мексика откроет Посольство в Астане
Полицейских осудили за продажу списанного оружия
Ремонтные работы в Экибастузе: 170 домов временно отключили от тепла
Гололёд. Республиканский масштаб
Е. Карин вручил стипендии в области культуры
Возведут памятник Абаю
В Усть-Каменогорске запустили разговорные клубы по казахскому языку