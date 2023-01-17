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  • 17.01.2023, 13:04

Новости. Выпуск 16.01.2023 г.

К. Токаев: Казахстан может войти в ТОП стран - экспортеров водорода

ЦИК Казахстана подвела итоги выборов в Сенат

ЦИК, итоги парламентских выборов

17 объектов ВИЭ планируют ввести в Казахстане

Минэкологии: Учтём мнение общественности при строительстве АЭС

Мексика откроет Посольство в Астане

Полицейских осудили за продажу списанного оружия

Ремонтные работы в Экибастузе: 170 домов временно отключили  от тепла

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Е. Карин вручил стипендии в области культуры

Возведут памятник Абаю

В Усть-Каменогорске запустили разговорные клубы по казахскому языку

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