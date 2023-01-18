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  • 18.01.2023, 13:29

Новости. Выпуск от 17.01.2023 г.

Президент  РК провёл встречу с Президентом ОАЭ

Каковы перспективы развития водородной энергетики?

Жителям 2800 сел предложат переезд

Хватит ли на всех пастбищ?

До 30% планируют повысить тарифы на тепло

Единая компания по управлению автодорогами появится в Казахстане

Почти тысяча семей получи льготную ипотеку

Казахстанские НПО получат 47 грантов

Редкую операцию по пересадке кожи впервые провели в Акмолинской области

Школьница из Павлодара выращивает экзотические растения. Это её научная работа

Универсиада. Сколько спорсменов участвуют от Казахстана?

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