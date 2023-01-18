Новости. Выпуск от 17.01.2023 г.
Президент РК провёл встречу с Президентом ОАЭ
Каковы перспективы развития водородной энергетики?
Жителям 2800 сел предложат переезд
Хватит ли на всех пастбищ?
До 30% планируют повысить тарифы на тепло
Единая компания по управлению автодорогами появится в Казахстане
Почти тысяча семей получи льготную ипотеку
Казахстанские НПО получат 47 грантов
Редкую операцию по пересадке кожи впервые провели в Акмолинской области
Школьница из Павлодара выращивает экзотические растения. Это её научная работа
Универсиада. Сколько спорсменов участвуют от Казахстана?