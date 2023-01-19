Новости. Выпуск от 18.01.2023 г.
Президент Казахстана в ОАЭ встретился с вице-президентом, премьер-министром ОАЭ, правителем Дубая шейхом Мухаммедом бен Рашидом Аль Мактумом
К. Токаев: Казахстан открыт для инвестиций и сотрудничества
Новый уровень сотрудничества Казахстана и ОАЭ: экономические перспективы Казахстана
Многотомник о политрепрессиях в 1930-х г. презентовали на заседании госкомиссии
Казахстан и Франция договорились о помощи по уголовным делам
Казахстан и Узбекистан договорились о выдаче заключённых
Мажилисмены предлагают усилить меры по борьбе с интернет-мошенниками
Авиакомпании закупят новые самолеты
Ситуация на фондовом рынке
4 новые школы построят в Талдыкоргане в ближайшие два года
Снизили тариф на тепло
В регионах РК готовятся к крещенским купаниям