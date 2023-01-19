Новости. Выпуск от 18.01.2023 г.

Президент Казахстана в ОАЭ встретился с вице-президентом, премьер-министром ОАЭ, правителем Дубая шейхом Мухаммедом бен Рашидом Аль Мактумом

К. Токаев: Казахстан открыт для инвестиций и сотрудничества

Новый уровень сотрудничества Казахстана и ОАЭ: экономические перспективы Казахстана

Многотомник о политрепрессиях в 1930-х г. презентовали на заседании госкомиссии

Казахстан и Франция договорились о помощи по уголовным делам

Казахстан и Узбекистан договорились о выдаче заключённых

Мажилисмены предлагают усилить меры по борьбе с интернет-мошенниками

Авиакомпании закупят новые самолеты

Ситуация на фондовом рынке

4 новые школы построят в Талдыкоргане в ближайшие два года

Снизили тариф на тепло

В регионах РК готовятся к крещенским купаниям