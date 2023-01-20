Новости. Выпуск от 19.01.2023 г.

Президент РК назначил Внеочередные выборы в Мажилис и Маслихаты

К. Токаев принял председателя КНБ

К. Токаеву презентовали стратегию развития «Казпочты»

В Сенате рассмотрели закон о цифровых активах

О развитии цифрового майнинга и регулировании рынка криптовалют в Казахстане в интервью с зам. директора департамента развития электронной промышленности и индустрии цифровых активов МЦРИАП РК Гиззатом Байтурсыновым

В МЭА повысили прогнозы роста спроса на нефть

Бесплатный проезд в автобусах предоставят для детей в Караганде

3-летний павлодарец покорил Казнет

18 школ построят в Карагандинской области

Инновационная ферма в Жетысу: под казахстанский климат адаптировали овец английской породы

В Шымкенте оштрафовали застройщика за некачественное строительство жилого дома

Новый краеведческий музей строят в Уштобе