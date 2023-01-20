Новости. Выпуск от 19.01.2023 г.
Президент РК назначил Внеочередные выборы в Мажилис и Маслихаты
К. Токаев принял председателя КНБ
К. Токаеву презентовали стратегию развития «Казпочты»
В Сенате рассмотрели закон о цифровых активах
О развитии цифрового майнинга и регулировании рынка криптовалют в Казахстане в интервью с зам. директора департамента развития электронной промышленности и индустрии цифровых активов МЦРИАП РК Гиззатом Байтурсыновым
В МЭА повысили прогнозы роста спроса на нефть
Бесплатный проезд в автобусах предоставят для детей в Караганде
3-летний павлодарец покорил Казнет
18 школ построят в Карагандинской области
Инновационная ферма в Жетысу: под казахстанский климат адаптировали овец английской породы
В Шымкенте оштрафовали застройщика за некачественное строительство жилого дома
Новый краеведческий музей строят в Уштобе