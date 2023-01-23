Новости. Выпуск от 20.01.2023 г.
Состоялся телефонный разговор К. Токаева с Президентом РФ
Глава государства поручил расследовать серию преступлений против журналистов
Выборы в Мажилис и Маслихаты состоятся 19 марта
10 главных новшеств предстоящих выборов
Выборы депутатов Парламента как продолжение политических реформ. Интервью с политологом, главным экспертом КИСИ Алишером Тастеновым.
Ожидается отбор в президентский молодёжный кадровый резерв
Вступили в силу поправки в налоговый кодекс
Новый налоговый кодекс разрабатывают в Казахстане
Медцентр УДП РК и Акимат Актюбинской области подписали меморандум
Н. Назарбаеву провели лечебно-диагностическую процедуру
Более 9 тысяч нарушений выявил департамент промышленной безопасности на предприятиях Карагандинской области
В СКО устанавливают котельные, работающие на биомассе