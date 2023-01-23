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  • 23.01.2023, 16:11

Новости. Выпуск от 20.01.2023 г.

Состоялся телефонный разговор К. Токаева с Президентом РФ

Глава государства поручил расследовать серию преступлений против журналистов

Выборы в Мажилис и Маслихаты состоятся 19 марта

10 главных новшеств предстоящих выборов

Выборы депутатов Парламента как продолжение политических реформ. Интервью с политологом, главным экспертом КИСИ Алишером Тастеновым.

Ожидается отбор в президентский молодёжный кадровый резерв

Вступили в силу поправки в налоговый кодекс

Новый налоговый кодекс разрабатывают в Казахстане

Медцентр УДП РК и Акимат Актюбинской области подписали меморандум

Н. Назарбаеву провели лечебно-диагностическую процедуру

Более 9 тысяч нарушений выявил департамент промышленной безопасности на предприятиях  Карагандинской области

В СКО устанавливают котельные, работающие на биомассе

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