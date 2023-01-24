Новости. Выпуск от 23.01.2023 г.
ЦИК: информация по работе со списками избирателей
К. Токаев принял главу Air Astana Питера Фостера
К. Токаев посетил Костанайскую область
В стране стартовала легализация иностранных авто
План работ МСХ на 2023 год: фермеров будут субсидировать через СПК
МСХ о планах поддержки фермеров и обеспеченности сельхозпродукцией на 2023 год - беседа с вице-министром сельского хозяйства Рустемом Курмановым
Казахстан до мая этого года станет свободной от ящура страной
В Атырау ученики массово увлечены робототехникой
Курсы казахского и жизнь казахской диаспоры в Татарстане