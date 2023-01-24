Новости. Выпуск от 23.01.2023 г.

ЦИК: информация по работе со списками избирателей

К. Токаев принял главу Air Astana Питера Фостера

К. Токаев посетил Костанайскую область

В стране стартовала легализация иностранных авто

План работ МСХ на 2023 год: фермеров будут субсидировать через СПК

МСХ о планах поддержки фермеров и обеспеченности сельхозпродукцией на 2023 год - беседа с вице-министром сельского хозяйства Рустемом Курмановым

Казахстан до мая этого года станет свободной от ящура страной

В Атырау ученики массово увлечены робототехникой

Курсы казахского и жизнь казахской диаспоры в Татарстане