Новости. Выпуск от 24.01.2023 г.
К. Токаев произвел ряд назначений в Сенат
К. Токаев принял верительные грамоты послов ряда государств
К. Токаев принял главу республики Саха
Эксперты о нововведениях в парламентских выборах этого года
Что изменят парламентские выборы в Казахстане? Беседа с гостем в студии - политологом, экспертом ИМЭП Арманом Токтушаковым
Глава МЧС: 13 регионов не готовы к паводкам. Какие противопаводковые мероприятия проводят в регионах?
На развитие сферы ЖКХ Абайской области направят свыше 700 млрд тенге. В Семее построят новую ТЭЦ
Из центра Улытауской области - Жезказгана запустят новые авиарейсы
Глава минторговли Жумангарин о ситуации с запретом на экспорт лука
Импорт овощей в РК намного превосходит экспорт - аналитики energyprom.kz
Глава МИИР об изменениях в механизме льготного автокредитования
Производство стройматериалов внутри страны поможет урегулировать цены на жилье - эксперты
Как изменилась жизнь работника УДП Айдоса Уали, который прославился после того, как оказался в лифте с министром иностранных дел?