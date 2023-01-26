Новости. Выпуск от 25.01.2023 г.

К. Токаев провёл заседание совета безопасности

В ЦИК вручили удостоверения избранным сенаторам

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Спортсмены студенческой сборной вернулись с зимней Универсиады из Лэйк-Плэсида

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