Новости. Выпуск от 25.01.2023 г.
К. Токаев провёл заседание совета безопасности
В ЦИК вручили удостоверения избранным сенаторам
Концепцию развития физкультуры и спорта примут в Казахстане
Спортсмены студенческой сборной вернулись с зимней Универсиады из Лэйк-Плэсида
Развитие казахстанского спорта обсуждаем с гостем в студии - председателем казахстанского союза спортсменов Азаматом Карлыгашевым
Казахстанец Ербол Хамитов стал чемпионом мира по пара лыжным гонкам + Анонс матча Елены Рыбакиной на Australian Open
В Генпрокуратуре прорабатывают вопрос ужесточения наказания за лжетерроризм
В Казахстане разработают новый механизм поставки угля населению
В Шымкенте на базе СЭЗ начали производство стройматериалов из кораллов
Около 500 млрд тенге из ЕНПФ планируется вложить в облигации "Байтерека" + сколько пенсионных излишков успели снять казахстанцы
Как изменится система выплат соцпособий в Казахстане в этом году?
История актауского хирурга, который работает в профессии 40 лет