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  • 27.01.2023, 14:03

Новости. Выпуск от 26.01.2023 г.

К. Токаев открыл заседание сената парламента

К. Токаев назначил спикера сената

К. Токаев принял председателя Верховного суда

М. Ашимбаев: “Законотворческий процесс не должен останавливаться”.

Какие изменения ждут политическое устройство Казахстана?

Какими темпами в Казахстане идет строительство жилых объектов?

Нано-спутники запустят в Казахстане

⅔ топ-менеджмента “Самрук-Казына” обновилось, на смену иностранным назначили 10 казахстанских

7 тыс. квот выделят на ЭКО в 2023 году

14 млрд тенге выделят на ремонт медобъектов

Елена Рыбакина вышла в финал Australian Open

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