Новости. Выпуск от 26.01.2023 г.
К. Токаев открыл заседание сената парламента
К. Токаев назначил спикера сената
К. Токаев принял председателя Верховного суда
М. Ашимбаев: “Законотворческий процесс не должен останавливаться”.
Какие изменения ждут политическое устройство Казахстана?
Какими темпами в Казахстане идет строительство жилых объектов?
Нано-спутники запустят в Казахстане
⅔ топ-менеджмента “Самрук-Казына” обновилось, на смену иностранным назначили 10 казахстанских
7 тыс. квот выделят на ЭКО в 2023 году
14 млрд тенге выделят на ремонт медобъектов
Елена Рыбакина вышла в финал Australian Open