Новости. Выпуск от 27.01.2023 г.

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ЦИК порекомендовала учитывать равные права людей с особыми потребностями

Обновление политической системы в Казахстане запустит дальнейшие экономические реформы, а также изменения в судебной и правоохранительных системах - беседа с гостем, политологом Никитой Шаталовым по ЗУМ

Кодекс этики судей предлагают пересмотреть - центральный совет союза судей

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