Новости. Выпуск от 27.01.2023 г.
Президент Казахстана принял акима Астаны
ЦИК порекомендовала учитывать равные права людей с особыми потребностями
Обновление политической системы в Казахстане запустит дальнейшие экономические реформы, а также изменения в судебной и правоохранительных системах - беседа с гостем, политологом Никитой Шаталовым по ЗУМ
Кодекс этики судей предлагают пересмотреть - центральный совет союза судей
Королевский грант для реабилитации тюленей выиграли экологи Казахстана
Казахстанский ученый разрабатывает биолокаторы для незрячих людей
Каковы перспективы развития казахстанской науки?
Школьница из Петропавловска описала в дневниковых записях работу врачей в пандемию и выиграла в международном конкурсе науч-фант. работ
Муралы в столице - как будут развивать монументальное искусство дальше?