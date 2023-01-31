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  • 31.01.2023, 14:08

Новости. Выпуск от 30.01.2023 г.

Президент Казахстана принял председателя Высшего судебного совета

Социальный опрос состоялся в РК

Обзор консолидированного бюджета за 2022 год

Граждан Казахстана среди пострадавших в Иране нет

Новые правила для мигрантов ввели в Казахстане

Ипотечники смогут воспользоваться процедурой банкротства

Систему «Сергек» внедрили в Узбекистане

Прямые рейсы возобновляют между Астаной и Пекином

Государство и бизнес - партнеры

Как реализуют проекты со смешанным финансированием?

Казахстанец вошёл в список авторитетных учёных мира

Елена Рыбакина вошла в 10-ку лучших теннисисток мира

В РК растёт число ИП

Масштабные исследования сайгаков проведут в Казахстане

Новая ветровая электростанция заработала в Акмолинской области

Новые инвестпроекты появятся в Шымкенте

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