Новости. Выпуск от 30.01.2023 г.
Президент Казахстана принял председателя Высшего судебного совета
Социальный опрос состоялся в РК
Обзор консолидированного бюджета за 2022 год
Граждан Казахстана среди пострадавших в Иране нет
Новые правила для мигрантов ввели в Казахстане
Ипотечники смогут воспользоваться процедурой банкротства
Систему «Сергек» внедрили в Узбекистане
Прямые рейсы возобновляют между Астаной и Пекином
Государство и бизнес - партнеры
Как реализуют проекты со смешанным финансированием?
Казахстанец вошёл в список авторитетных учёных мира
Елена Рыбакина вошла в 10-ку лучших теннисисток мира
В РК растёт число ИП
Масштабные исследования сайгаков проведут в Казахстане
Новая ветровая электростанция заработала в Акмолинской области
Новые инвестпроекты появятся в Шымкенте