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  • 01.02.2023, 14:58

Новости. Выпуск от 31.01.2023 г.

К. Токаев дал поручение по развитию столицы

К. Токаев направил телеграмму с соболезнованиями Президенту Пакистана

С 1 февраля начнется регистрация кандидатов в депутаты Мажилиса. 19 февраля – предвыборная агитация. Съезды партий.

Регулирование бизнеса «С чистого листа»

К. Токаев дал поручение. Ответ Скляра

LRT: часть долга закрыта

О ситуации на рынке труда - в интервью с экспертом в области социально-трудовых отношений Ерболом Исмаиловым.

Внедрение ESG управления в корпоративном секторе.

Современный рынок труда: как казахстанцы адаптируются к новым трендам?

Готовность к паводкам в регионах

Ербола Хамитова встретили в СКО

Песни Ninety one помогли американцу выучить казахский язык

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