Новости. Выпуск от 31.01.2023 г.
К. Токаев дал поручение по развитию столицы
К. Токаев направил телеграмму с соболезнованиями Президенту Пакистана
С 1 февраля начнется регистрация кандидатов в депутаты Мажилиса. 19 февраля – предвыборная агитация. Съезды партий.
Регулирование бизнеса «С чистого листа»
К. Токаев дал поручение. Ответ Скляра
LRT: часть долга закрыта
О ситуации на рынке труда - в интервью с экспертом в области социально-трудовых отношений Ерболом Исмаиловым.
Внедрение ESG управления в корпоративном секторе.
Современный рынок труда: как казахстанцы адаптируются к новым трендам?
Готовность к паводкам в регионах
Ербола Хамитова встретили в СКО
Песни Ninety one помогли американцу выучить казахский язык