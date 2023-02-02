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  • 02.02.2023, 14:48

Новости. Выпуск от 01.02.2023 г.

Президент принял главу Нацбанка РК

Президент принял главу авиакомпании СКАТ

Данные по инфляции по итогам января

ЦИК: КНПК сдаёт документы для участия в выборах.

Состоялся внеочередной съезд партии «Ақ жол». Известна дата съезда партии «Ауыл»: 4 февраля

Расширенное заседание коллегии Минэнерго

Б. Акчулаков о развитии нефтегазового сектора

Карагандинские шахтеры начали использовать лампы с видеорегистраторами

Казахстан и Литва планируют открыть прямые авиасообщения

Новые инициативы активистов молодёжного движения «Жана адамдар»

Павлодарские кардиохирурги  внедряют новые технологии

Кубок Дэвиса: Сборная РК готовится к матчу против Чили

Исторические полотна казахстанских художников украшают выставочный зал Татарстана.

Юбилейная выставка старейшего фотографа в Павлодаре

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