Новости. Выпуск от 01.02.2023 г.
Президент принял главу Нацбанка РК
Президент принял главу авиакомпании СКАТ
Данные по инфляции по итогам января
ЦИК: КНПК сдаёт документы для участия в выборах.
Состоялся внеочередной съезд партии «Ақ жол». Известна дата съезда партии «Ауыл»: 4 февраля
Расширенное заседание коллегии Минэнерго
Б. Акчулаков о развитии нефтегазового сектора
Карагандинские шахтеры начали использовать лампы с видеорегистраторами
Казахстан и Литва планируют открыть прямые авиасообщения
Новые инициативы активистов молодёжного движения «Жана адамдар»
Павлодарские кардиохирурги внедряют новые технологии
Кубок Дэвиса: Сборная РК готовится к матчу против Чили
Исторические полотна казахстанских художников украшают выставочный зал Татарстана.
Юбилейная выставка старейшего фотографа в Павлодаре