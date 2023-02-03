Новости. Выпуск от 02.02.2023 г.
Президент принял главу Ассоциации национальных видов спорта
Заседание Евразийского межправительственного совета
Премьер-министр встретился с председателем коллегии ЕЭК
КАЗАХСТАН И ЕС: 30 лет дипломатических отношений
Digital Almaty: цифровое партнёрство в новой реальности
Заседание ЦИК по вопросам допуска партий к выборам
ОСДП выдвинула кандидатов на выборы в Мажилис
Кыргызстан модернизирует пункты пропуска на границе
АФМ завершило досудебное расследование в отношении перевозчика-монополиста
Минэнерго вводит запрет на экспорт нефтепродуктов
Паводковая ситуация в Туркестане
Более 500 нарушений трудового законодательства выявили в Карагандинской области. 93 работодателя привлекли к ответственности.
Бибисара Асаубаева о поздравлении Президента и планах на будущее
Ильдар Ягьяев во второй раз попал в Книгу рекордов Гиннесса
Уникальную реликвию – самовар Маншук Маметовой презентовали в музее Павлодара.