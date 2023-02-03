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  • 03.02.2023, 14:59

Новости. Выпуск от 02.02.2023 г.

Президент принял главу Ассоциации национальных видов спорта

Заседание Евразийского межправительственного совета

Премьер-министр встретился с председателем коллегии ЕЭК

КАЗАХСТАН И ЕС: 30 лет дипломатических отношений

Digital Almaty: цифровое партнёрство в новой реальности

Заседание ЦИК по вопросам допуска партий к выборам

ОСДП выдвинула кандидатов на выборы в Мажилис

Кыргызстан модернизирует пункты пропуска на границе

АФМ завершило досудебное расследование в отношении перевозчика-монополиста

Минэнерго вводит запрет на экспорт нефтепродуктов

Паводковая ситуация в Туркестане

Более 500 нарушений трудового законодательства выявили в Карагандинской области. 93 работодателя привлекли к ответственности.

Бибисара Асаубаева о поздравлении Президента и планах на будущее

Ильдар Ягьяев во второй раз попал в Книгу рекордов Гиннесса

Уникальную реликвию – самовар Маншук Маметовой  презентовали в музее Павлодара.

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