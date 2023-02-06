Қазақша Русский English Кыргызча Ўзбекча

  • 06.02.2023, 19:25

Новости. Выпуск от 03.02.2023 г.

Президент Казахстана посетил ряд предприятий Жамбылской области

Заседание Евразийского межправительственного совета в Алматы

Партия "Байтақ" провела предвыборный съезд

Усилить работу АНК: Сенатор о своей миссии в Парламенте

Спасательные работы в Туркестанской области: ситуация на контроле МЧС

О ситуации к данному часу в интервью с официальнм представителем МЧС РК Р. Иманкуловым

 «Digital Almaty»: второй день цифрового форума проходит с участием глав правительств

Житель г. Сатпаев стал всемирно признанным музыкантом

Теги:

Смотрите также