Новости. Выпуск от 03.02.2023 г.
Президент Казахстана посетил ряд предприятий Жамбылской области
Заседание Евразийского межправительственного совета в Алматы
Партия "Байтақ" провела предвыборный съезд
Усилить работу АНК: Сенатор о своей миссии в Парламенте
Спасательные работы в Туркестанской области: ситуация на контроле МЧС
О ситуации к данному часу в интервью с официальнм представителем МЧС РК Р. Иманкуловым
«Digital Almaty»: второй день цифрового форума проходит с участием глав правительств
Житель г. Сатпаев стал всемирно признанным музыкантом