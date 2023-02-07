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  • 07.02.2023, 14:36

Новости. Выпуск от 06.02.2023 г.

Региональные молодежные кадровые резервы появятся в Казахстане

Президент РК подписал ряд законов

Восстановительные работы в Экибастузе продолжаются

Гидрометцентр предупреждает о высокой опасности паводков

Землетрясение в Турции: из Алматы вылетит спецборт

Землетрясение в Турции: как это происходило?

Турция: казахстанцев среди пострадавших нет

Экстренная помощь Турции: ответ МЧС РК

Выборы в Мажилис: партии выдвигают кандидатов

 «Зелёные» технологии от АПК: возможности от ПРООН

Программа по льготному кредитованию стартовала в Казахстане

Продажи машин в Казахстане выросли на 5%

Врачи из Южной Кореи прибыли в Казахстан

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