Новости. Выпуск от 06.02.2023 г.
Региональные молодежные кадровые резервы появятся в Казахстане
Президент РК подписал ряд законов
Восстановительные работы в Экибастузе продолжаются
Гидрометцентр предупреждает о высокой опасности паводков
Землетрясение в Турции: из Алматы вылетит спецборт
Землетрясение в Турции: как это происходило?
Турция: казахстанцев среди пострадавших нет
Экстренная помощь Турции: ответ МЧС РК
Выборы в Мажилис: партии выдвигают кандидатов
«Зелёные» технологии от АПК: возможности от ПРООН
Программа по льготному кредитованию стартовала в Казахстане
Продажи машин в Казахстане выросли на 5%
Врачи из Южной Кореи прибыли в Казахстан