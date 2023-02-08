Новости. Выпуск от 07.02.2023 г.
Казахстан отправил гумпомощь Турции. К посольству Турции в РК несут цветы и гумпомощь – интервью с послом Турции в РК
Казахстанские спасатели прибыли в Турции: прямое включение с первым вице-министром по ЧС И. Кульшимбаевым
МИД: Брифинг по ситуации в Турции
Казахстанка в Турции: что происходит в других населенных пунктах в связи с объявлением национального траура
Институт сейсмологии дает прогнозы по следующим землетрясениям в регионе
А. Смаилов раскритиковал акиматы по росту цен на продукты питания
Жильё по госпрограммам не соответствует стандартам - ответ МИИР РК
Зампред ФРП прокомментировал возможности программы льготного а/кредитования
Уникальный проект для инвалидов запустили в Актюбинской области
Пособия многодетным поднимут – в сенате обсуждали поправки в Социальный кодекс
Региональные резиденции президента в Костанае, Актау, Таразе, Атырау и Актобе передают на нужды детей
Партия “Аманат” провела съезд
Девушка из Сатпаева стала лучшим бомбардиром Чемпионата мира по хоккею
В Кокшетау прошел чемпионат РК по ралли