Новости. Выпуск от 07.02.2023 г.

Казахстан отправил гумпомощь Турции. К посольству Турции в РК несут цветы и гумпомощь – интервью с послом Турции в РК

Казахстанские спасатели прибыли в Турции: прямое включение с первым вице-министром по ЧС И. Кульшимбаевым

МИД: Брифинг по ситуации в Турции

Казахстанка в Турции: что происходит в других населенных пунктах в связи с объявлением национального траура

Институт сейсмологии дает прогнозы по следующим землетрясениям в регионе

А. Смаилов раскритиковал акиматы по росту цен на продукты питания

Жильё по госпрограммам не соответствует стандартам - ответ МИИР РК

Зампред ФРП прокомментировал возможности программы льготного а/кредитования

Уникальный проект для инвалидов запустили в Актюбинской области

Пособия многодетным поднимут – в сенате обсуждали поправки в Социальный кодекс

Региональные резиденции президента в Костанае, Актау, Таразе, Атырау и Актобе передают на нужды детей

Партия “Аманат” провела съезд

Девушка из Сатпаева стала лучшим бомбардиром Чемпионата мира по хоккею

В Кокшетау прошел чемпионат РК по ралли