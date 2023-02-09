Новости. Выпуск от 08.02.2023 г.
Глава Государства посетил Посольство Турции
Второй спецборт прибыл в Турцию
Землетрясение в Турции: операция по спасению людей ведется круглосуточно
Что везут казахстанцы в Турцию?
Казахстанцев в Турции отправят на Родину
Казахстанка стала свидетелем землетрясений в Турции
Казахстанцы собирают гумпомощь Турции
Казахстанцы смогут передавать пенсионные в частное управление
США снимают санкции с казахстанского «Береке» банка
Открыть своё дело или найти работу?
Поддержка АПК: что необходимо производителям?
Президентские резиденции отдают под социальные нужды
Один из участников «Тартыл Фэст» готовится к финалу фестиваля