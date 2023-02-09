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  • 09.02.2023, 14:21

Новости. Выпуск от 08.02.2023 г.

Глава Государства посетил Посольство Турции

Второй спецборт прибыл в Турцию

Землетрясение в Турции: операция по спасению людей ведется круглосуточно

Что везут казахстанцы в Турцию?

Казахстанцев в Турции отправят на Родину

Казахстанка стала свидетелем землетрясений в Турции

Казахстанцы собирают гумпомощь Турции

Казахстанцы смогут передавать пенсионные в частное управление

США снимают санкции с казахстанского «Береке» банка

Открыть своё дело или найти работу?

Поддержка АПК: что необходимо производителям?

Президентские резиденции отдают под социальные нужды

Один из участников «Тартыл Фэст» готовится к финалу фестиваля

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