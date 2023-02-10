Новости. Выпуск от 09.02.2023 г.
К. Токаев принял Ю. Ильина по спасательной операции в Турции
Казахстанцы собирают гумпомощь жителям Турции
Спасательные работы в Турции продолжаются: найдены четверо выживших. Местные жители благодарят казахстанских спасателей
В Казахстан вернулась вторая группа эвакуированных казахстанцев
Е. Досаев: В Алматы проведут новый сейсмоаудит
В сенате обсуждают зачисление таможенных пошлин
В Нацбанке рассказали о валютных активах Нацфонда
Активы банков оценили по системе IQR
Заседание ЦИК. Приняли документы партий, выдвинувших свои кандидатуры на выборы
Эксперты от миссии БДИПЧ ОБСЕ приступят к наблюдению за выборами в Мажилис
Караганда в лидерах по ведению бизнеса
Как будут снижать давление на бизнес?
Участник «Тартыл Фест» из Семея готовится к финальному турниру