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  • 10.02.2023, 18:11

Новости. Выпуск от 09.02.2023 г.

К. Токаев принял Ю. Ильина по спасательной операции в Турции

Казахстанцы собирают гумпомощь жителям Турции

Спасательные работы в Турции продолжаются: найдены четверо выживших. Местные жители благодарят казахстанских спасателей

В Казахстан вернулась вторая группа эвакуированных казахстанцев

Е. Досаев: В Алматы проведут новый сейсмоаудит

В сенате обсуждают зачисление таможенных пошлин

В Нацбанке рассказали о валютных активах Нацфонда

Активы банков оценили по системе IQR

Заседание ЦИК. Приняли документы партий, выдвинувших свои кандидатуры на выборы

Эксперты от миссии БДИПЧ ОБСЕ приступят к наблюдению за выборами в Мажилис 

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Участник «Тартыл Фест» из Семея готовится к финальному турниру

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