Новости. Выпуск от 10.02.2023 г.
Число погибших в Турции и Сирии превысило 21 тыс: среди погибших – 2 казахстанцев
Брифинг в МИД: информация по транспортировке тел погибших казахстанцев
Спасательная миссия Казахстана в Турции продолжается
Ситуация в Турции к этому часу
Турецкие врачи едут к разрушенным зданиям
Межпарламентский форум государств Центральной Азии проходит в Туркестане
Д. Кирби о ЦА: «США продолжат поддерживать тесные связи с регионом»
В ЦИК провели онлайн-семинар для представителей политических партий
Обновление политического поля Казахстана
401 школу построят в рамках проекта «Комфортная школа»
Участник «Тартыл Фэст» готовится к финалу фестиваля