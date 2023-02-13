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  • 13.02.2023, 16:48

Новости. Выпуск от 10.02.2023 г.

Число погибших в Турции и Сирии превысило 21 тыс: среди погибших – 2 казахстанцев

Брифинг в МИД: информация по транспортировке тел погибших казахстанцев

Спасательная миссия Казахстана в Турции продолжается

Ситуация в Турции к этому часу

Турецкие врачи едут к разрушенным зданиям

Межпарламентский форум государств Центральной Азии проходит в Туркестане

Д. Кирби о ЦА: «США продолжат поддерживать тесные связи с регионом»

В ЦИК провели онлайн-семинар для представителей политических партий

Обновление политического поля Казахстана

401 школу построят в рамках проекта «Комфортная школа»

Участник «Тартыл Фэст» готовится к финалу фестиваля

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