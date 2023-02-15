Новости. Выпуск от 14.02.2023 г.

Рабочая поездка Главы государства в Кокшетау

Президент ознакомился с объектами в г. Степногорск

Глава государства поручил оказать дополнительную помощь Турции

Работа казахстанских спасателей и кинологов в Турции

В Правительстве рассмотрели итоги социально-экономического развития и исполнение республиканского бюджета

Темпы роста экономики Казахстана в январе

В Сенате рассмотрели эффективность и новые подходы использования средств из Национального Фонда

В Правительстве прокомментировали продажу уральского аэропорта

О развитии мультимодальных перевозок – в интервью с вице-министром индустрии и инфраструктурного развития А. Идырысовым

ЦИК регистрирует партийные списки

В управлении образования СКО сообщили о дополнительных мерах безопасности в школах.

На охрану городских школ выделят 100 млн тенге