Новости. Выпуск от 14.02.2023 г.
Рабочая поездка Главы государства в Кокшетау
Президент ознакомился с объектами в г. Степногорск
Глава государства поручил оказать дополнительную помощь Турции
Работа казахстанских спасателей и кинологов в Турции
В Правительстве рассмотрели итоги социально-экономического развития и исполнение республиканского бюджета
Темпы роста экономики Казахстана в январе
В Сенате рассмотрели эффективность и новые подходы использования средств из Национального Фонда
В Правительстве прокомментировали продажу уральского аэропорта
О развитии мультимодальных перевозок – в интервью с вице-министром индустрии и инфраструктурного развития А. Идырысовым
ЦИК регистрирует партийные списки
В управлении образования СКО сообщили о дополнительных мерах безопасности в школах.
На охрану городских школ выделят 100 млн тенге