Новости. Выпуск от 16.02.2023 г.
В Сенате ратифицировали ряд международных соглашений
Генпрокуратура вернёт в Казахстан контроль над группой Jusan
Фонд Самрук Казына объявил дату публичных слушаний по строительству АЭС
Комментарий министра торговли и интеграции С. Жумангарина о мерах по снижению инфляции
Медсестра из Турции спасла малышей и стала героиней соцсетей
Прокуратура Алматы выступила с инициативой внести в «чёрный список» запрещенные для школьников сайты
Борьба с интернет-мошенничеством: в СКО полицейские создали следственную группу «Киберпол»
В колониях Шымкента внедрили камеры с искусственным интеллектом
Субсидирование аренды жилья – новые условия программы
В Павлодаре презентовали редкое издание старинной книги, запрещенной долгие годы. Её автор - алашординец К. Кеменгеров
Тартыл фест: участник из Тараза готовится к турниру
Комментарий Н. Коянбаева о предстоящем турнире Тартыл фест