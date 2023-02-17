Қазақша Русский English Кыргызча Ўзбекча

  • 17.02.2023, 13:42

Новости. Выпуск от 16.02.2023 г.

В Сенате ратифицировали ряд международных соглашений

Генпрокуратура вернёт в Казахстан контроль над группой Jusan

Фонд Самрук Казына объявил дату публичных слушаний по строительству АЭС

Комментарий министра торговли и интеграции С. Жумангарина о мерах по снижению инфляции

Медсестра из Турции спасла малышей и стала героиней соцсетей

Прокуратура Алматы выступила с инициативой внести в «чёрный список» запрещенные для школьников сайты

Борьба с интернет-мошенничеством: в СКО полицейские создали следственную группу «Киберпол»

В колониях Шымкента внедрили камеры с  искусственным интеллектом

Субсидирование аренды жилья – новые условия программы

В Павлодаре презентовали редкое издание старинной книги, запрещенной долгие годы. Её автор - алашординец К. Кеменгеров

Тартыл фест: участник из Тараза готовится к турниру

Комментарий Н. Коянбаева о предстоящем турнире Тартыл фест

Теги:

Смотрите также