Новости. Выпуск от 17.02.2023 г.
Борт с гуманитарной помощью из Казахстана прибыл в Турцию
Юрты из Казахстана установили Турции
25 казахстанцев пройдут стажировку за рубежом
Парламентские слушания в Сенате на тему «Эффективная региональная политика»
Депзапросы: отток населения с приграничных областей
Обзор предвыборной кампании
Предстоящие выборы в Казахстане обсуждаем с гостем, членом штаба "За честные выборы".
Председателем Палаты юридических консультантов г.Астаны Ануарбеком Скаковым
Более 200 IT-компаний переехали в Казахстан из России.
Реализация программы импортозамещения в Актобе
В Караганде создадут пояс малых предприятий вокруг крупного бизнеса.
За что оштрафовали павлодарца?
Врачи Караганды провели скрининги на раннее выявление онкологии
Как участник «Тартыл Фэст» и СКО готовится к финалу фестиваля