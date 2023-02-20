Новости. Выпуск от 17.02.2023 г.

Борт с гуманитарной помощью из Казахстана прибыл в Турцию

Юрты из Казахстана установили Турции

25 казахстанцев пройдут стажировку за рубежом

Парламентские слушания в Сенате на тему «Эффективная региональная политика»

Депзапросы: отток населения с приграничных областей

Обзор предвыборной кампании

Предстоящие выборы в Казахстане обсуждаем с гостем, членом штаба "За честные выборы".

Председателем Палаты юридических консультантов г.Астаны Ануарбеком Скаковым

Более 200 IT-компаний переехали в Казахстан из России.

Реализация программы импортозамещения в Актобе

В Караганде создадут пояс малых предприятий вокруг крупного бизнеса.

За что оштрафовали павлодарца?

Врачи Караганды провели скрининги на раннее выявление онкологии

Как участник «Тартыл Фэст» и СКО готовится к финалу фестиваля