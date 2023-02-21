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  • 21.02.2023, 17:18

Новости. Выпуск от 20.02.2023 г.

К. Токаев принял главу Конституционного суда Э. Азимову

8 тонн гумпомощь отправили Турции

Борт с турецкими спасателями приземлился в Астане

Охранная деятельность в РК – как обезопасят казахстанские школы?

В РК выявили схему серого импорта российского зерна

В РК ужесточили допуск к международным перевозкам

Энергодефицит в Казахстане. Прогнозы

Как обеспечить энергетическую безопасность страны?

Предвыборная агитация стартовала в Казахстане

Алматинец вошел в список международаного стартап конкурса

В Кокшетау по программе «Ансаган Саби» выделили 276 квот

Гранд-финал турнира «Тартыл Фест» прошел в столице РК

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