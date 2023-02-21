Новости. Выпуск от 20.02.2023 г.
К. Токаев принял главу Конституционного суда Э. Азимову
8 тонн гумпомощь отправили Турции
Борт с турецкими спасателями приземлился в Астане
Охранная деятельность в РК – как обезопасят казахстанские школы?
В РК выявили схему серого импорта российского зерна
В РК ужесточили допуск к международным перевозкам
Энергодефицит в Казахстане. Прогнозы
Как обеспечить энергетическую безопасность страны?
Предвыборная агитация стартовала в Казахстане
Алматинец вошел в список международаного стартап конкурса
В Кокшетау по программе «Ансаган Саби» выделили 276 квот
Гранд-финал турнира «Тартыл Фест» прошел в столице РК