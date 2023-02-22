Новости. Выпуск от 21.02.2023 г.

К. Токаев провел встречу с представителями аграрного бизнеса

В Турции и Сирии зафиксированы новые подземные толчки

Беседа с журналистом «Жибек Жолы» Кунсаей Курмет о происходящем в Турции

Казахстанцы собрали 660 тонн гумпомощи Турции

В РФ погиб курсант Нацгвардии РК

Развитие системы школьного образования обсудили в столице

Минпросвещения: В РК растет спрос на детские сады с казахским языком обучения

За строительством объектов по программе «Комфортная школа» будут следить онлайн

Внеконкурсный прием выпускников ВУЗов на госслужбу обсудили на площадке ЕНУ им. Гумилева

Создали сайт, на который выложат предвыборные обещания кандидатов

Что ожидает казахстанцев в период агитации?

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