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  • 23.02.2023, 15:19

Новости. Выпуск от 22.02.2023 г.

К. Токаев принял члена национального Курултая

А. Смаилов: окончательный вариант газификации севера должен быть до 1 мая

Акчулаков: Отгрузка нефти по КТК возобновят до завтра

Состояние нефтяного сектора РК обсуждаем с экспертом Нурланом Жумагуловым

Как в РК готовятся к посевной кампании

Производство авто в РК резко увеличилось в прошлом году

Подготовка к выборам

Выборы 2023: экспертное мнение

О мерах по обеспечению занятости населения

В Казахстане выросло число преступлений против детей

Осторожно! Гололёд!!

Отходы в доходы!!

Акмолинцам, сообщившим о фактах коррупции, выплачивают вознаграждения

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