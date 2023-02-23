Новости. Выпуск от 22.02.2023 г.
К. Токаев принял члена национального Курултая
А. Смаилов: окончательный вариант газификации севера должен быть до 1 мая
Акчулаков: Отгрузка нефти по КТК возобновят до завтра
Состояние нефтяного сектора РК обсуждаем с экспертом Нурланом Жумагуловым
Как в РК готовятся к посевной кампании
Производство авто в РК резко увеличилось в прошлом году
Подготовка к выборам
Выборы 2023: экспертное мнение
О мерах по обеспечению занятости населения
В Казахстане выросло число преступлений против детей
Осторожно! Гололёд!!
Отходы в доходы!!
Акмолинцам, сообщившим о фактах коррупции, выплачивают вознаграждения