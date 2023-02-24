Новости. Выпуск от 23.02.2023 г.
К. Токаев одобрил меры по обеспечению сейсмической безопасности Алматы на встрече с акимом Е. Досаевым
К. Токаев принял акима Шымкента
В Турцию направили ещё 10 юрт
Казахстанские спасатели показали высокий уровень профессионализма
Из зоны бедствия в Турции эвакуировано свыше 448 тыс. человек
Подземные толчки в Шымкенте
Крупное ДТП в Актюбинской области произошло из-за непогоды
Новая форма управления появится в РК
Последствия банкротства физлиц
СК-Фармация о запуске проекта «Made in Pharma KZ»
Польша закрыла автопереход Казахстану
Заседание экспертного клуба «Сарап»: «Выборы 2023: итоги нового электорального цикла»
Bolashak bright: новая благотворительная платформа