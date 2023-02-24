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  • 24.02.2023, 19:39

Новости. Выпуск от 23.02.2023 г.

К. Токаев одобрил меры по обеспечению сейсмической безопасности Алматы на встрече с акимом Е. Досаевым

К. Токаев принял акима Шымкента

В Турцию направили ещё 10 юрт

Казахстанские спасатели показали высокий уровень профессионализма

Из зоны бедствия в Турции эвакуировано свыше 448 тыс. человек

Подземные толчки в Шымкенте

Крупное ДТП в Актюбинской области произошло из-за непогоды

Новая форма управления появится в РК

Последствия банкротства физлиц

СК-Фармация о запуске проекта «Made in Pharma KZ»

Польша закрыла автопереход    Казахстану

Заседание экспертного клуба «Сарап»: «Выборы 2023: итоги нового электорального цикла»

Bolashak bright: новая благотворительная платформа

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