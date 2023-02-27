Новости. Выпуск от 24.02.2023 г.
К. Токаев принял министра внешней торговли Финляндии
К. Токаев наградил казахстанских спасателей, вернувшихся из Турции
Брифинг МЧС по крушению вертолета «Казавиаспас»
КГА проведет внеплановые проверки авиакомпаний, эксплуатирующих МИ-8
Нацбанк сохранил базовую ставку на уровне 16,75%
Свыше 2,6 млн человек подали заявки на компенсации по депозитам
Тарифы на газ
Беседа с гостем в студии, главой АО «КАЭС» Тимуром Жантикиным о перспективах строительства АЭС в Казахстане
В Риме состоялась конференция на высшем уровне ЕС - Центральная Азия
Новые смартфоны представила компания Самсунг