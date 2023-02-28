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  • 28.02.2023, 15:26

Новости. Выпуск от 27.02.2023 г.

Глава государства принял Премьер-Министра РК

Государственный секретарь США Энтони Джон Блинкен анонсировал  в Twitter свой визит в Казахстан

Новый газоперерабатывающий завод запустят в Казахстане

400 казахстанских фур застряли в Польше. Как решают проблему МИИР? 

Центр приграничного сотрудничества «Хоргос» возобновит работу в ближайшее время

Заседание ЦИК по вопросам проведения внеочередных выборов депутатов Мажилиса и маслихатов

Врачи больниц Управления делами Президента РК провели мастер-классы, консультации и сложнейшие операции в Шымкенте

Выставка работ итальянского архитектора Марио Кучинелла проходит в Астане

Центр обслуживания молодёжи открыли в столице

О развитии благотворительной культуры в Казахстане и продвижении инклюзивного образования  - в интервью с председателем попечительского совета фонда «Болашак» Динарой Гаплан

В столице официально стартовал новый конно-спортивный сезон.

Карагандинским фермерам предлагают новый вид господдержки в виде льготных займов

Онлайн-уроки казахского языка учителя из Алматы Алины Кан набирают миллионные просмотры в соцсетях

Павлодарский музей пополнился уникальным экспонатом – шокпаром 19-го века

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