Новости. Выпуск от 27.02.2023 г.
Глава государства принял Премьер-Министра РК
Государственный секретарь США Энтони Джон Блинкен анонсировал в Twitter свой визит в Казахстан
Новый газоперерабатывающий завод запустят в Казахстане
400 казахстанских фур застряли в Польше. Как решают проблему МИИР?
Центр приграничного сотрудничества «Хоргос» возобновит работу в ближайшее время
Заседание ЦИК по вопросам проведения внеочередных выборов депутатов Мажилиса и маслихатов
Врачи больниц Управления делами Президента РК провели мастер-классы, консультации и сложнейшие операции в Шымкенте
Выставка работ итальянского архитектора Марио Кучинелла проходит в Астане
Центр обслуживания молодёжи открыли в столице
О развитии благотворительной культуры в Казахстане и продвижении инклюзивного образования - в интервью с председателем попечительского совета фонда «Болашак» Динарой Гаплан
В столице официально стартовал новый конно-спортивный сезон.
Карагандинским фермерам предлагают новый вид господдержки в виде льготных займов
Онлайн-уроки казахского языка учителя из Алматы Алины Кан набирают миллионные просмотры в соцсетях
Павлодарский музей пополнился уникальным экспонатом – шокпаром 19-го века