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  • 01.03.2023, 15:16

Новости. Выпуск от 28.02.2023 г.

Госсекретарь США Энтони Блинкен встретился с Президентом РК К. Токаевым

Министерская встреча глав внешнеполитических ведомств стран Центральной Азии в формате «С5+1» с участием Э. Блинкена

Телерадиокомплекс Президента РК подписал меморандум о сотрудничестве с израильскими коллегами

Премьер-Министр РК поблагодарил казахстанских спасателей, работавших в Турции. В Правительстве сегодня обсудили подготовку к паводковому периоду

Паводки могут быть масштабными

Оползень в Алматинской области повредил несколько домов

50 млрд тенге выделят на продолжение строительства ЛРТ

Задержаны организаторы нападения на журналистов

В Казахстане ежегодно выявляют более 37 тысяч новых случаев онкологии

В Актюбинской области запустили проект "Ауыл аманаты" по повышению доходов сельского населения.

Развитие сельских территорий

Цифровой автокредит от Freedom банк

Всемирный день НПО отметили в Мангистауской области

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