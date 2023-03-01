Новости. Выпуск от 28.02.2023 г.
Госсекретарь США Энтони Блинкен встретился с Президентом РК К. Токаевым
Министерская встреча глав внешнеполитических ведомств стран Центральной Азии в формате «С5+1» с участием Э. Блинкена
Телерадиокомплекс Президента РК подписал меморандум о сотрудничестве с израильскими коллегами
Премьер-Министр РК поблагодарил казахстанских спасателей, работавших в Турции. В Правительстве сегодня обсудили подготовку к паводковому периоду
Паводки могут быть масштабными
Оползень в Алматинской области повредил несколько домов
50 млрд тенге выделят на продолжение строительства ЛРТ
Задержаны организаторы нападения на журналистов
В Казахстане ежегодно выявляют более 37 тысяч новых случаев онкологии
В Актюбинской области запустили проект "Ауыл аманаты" по повышению доходов сельского населения.
Развитие сельских территорий
Цифровой автокредит от Freedom банк
Всемирный день НПО отметили в Мангистауской области