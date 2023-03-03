Новости. Выпуск от 01.03.2023 г.
В Казахстане празднуют День благодарности. Поздравления Главы государства
Депутат: День благодарности укрепляет единств
В Павлодаре состоялось выездное семинар-совещание ЦИК по вопросам подготовки к выборам
День гражданской защиты в Казахстане: спасатели продемонстрировали технические возможности
Комитет Сената рассмотрел подготовку к паводкам
МЧС о крушении вертолёта с сотрудниками
Пристройку к школе в Риддере разберут
Трудоустройство по SMS!
Тенге укрепился по отношению к доллару
Открытие сезона культурных мероприятий. Франкофонная весна 2023