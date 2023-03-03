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  • 03.03.2023, 12:59

Новости. Выпуск от 01.03.2023 г.

В Казахстане празднуют День благодарности. Поздравления Главы государства

Депутат: День благодарности укрепляет единств

В Павлодаре состоялось выездное семинар-совещание ЦИК по вопросам подготовки к выборам

День гражданской защиты в Казахстане: спасатели продемонстрировали технические возможности

Комитет Сената рассмотрел подготовку к паводкам

МЧС о крушении вертолёта с сотрудниками

Пристройку к школе в Риддере разберут

Трудоустройство по SMS!

Тенге укрепился по отношению к доллару

Открытие сезона культурных мероприятий. Франкофонная весна 2023

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