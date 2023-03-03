Новости. Выпуск от 02.03.2023 г.

К. Токаев принял министра науки

Навигационные пломбы начнут применять в ЕАЭС

Минфин ждёт заявки для использования конфискованных у коррупционеров 120 млрд тенге для строительство и ремонта школ.

Налоги для бизнеса. Что меняется в РК?

Казахстан будет наращивать сотрудничество с КНР. Премьер-министр А. Смаилов встретился с послом КНР в Казахстане.

С 3 марта казахстанцы смогут подать заявление о применении процедуры внесудебного банкротства. Как проверить кредитную историю сообщили в АРРФ РК.

Эксперты КИСИ провели круглый стол во вопросам подготовки к выборам в Улытауской области

Как проходит избирательная кампания?

Новый сорт пшеницы вывели отечественные учёные

Подготовка к паводкам в Казахстане. В регионах проводятся учения.

Протяни руку лапе