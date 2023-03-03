Новости. Выпуск от 02.03.2023 г.
К. Токаев принял министра науки
Навигационные пломбы начнут применять в ЕАЭС
Минфин ждёт заявки для использования конфискованных у коррупционеров 120 млрд тенге для строительство и ремонта школ.
Налоги для бизнеса. Что меняется в РК?
Казахстан будет наращивать сотрудничество с КНР. Премьер-министр А. Смаилов встретился с послом КНР в Казахстане.
С 3 марта казахстанцы смогут подать заявление о применении процедуры внесудебного банкротства. Как проверить кредитную историю сообщили в АРРФ РК.
Эксперты КИСИ провели круглый стол во вопросам подготовки к выборам в Улытауской области
Как проходит избирательная кампания?
Новый сорт пшеницы вывели отечественные учёные
Подготовка к паводкам в Казахстане. В регионах проводятся учения.
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