Новости. Выпуск от 03.03.2023 г.
К. Токаев прибыл в Шымкент
Развитие Транскаспийского маршрута: вдвое сократился срок прохождения грузов
В Казахстане начался прием заявок на объявление процедур банкротства
Казахстанскую молодёжь государство кредитует под 2,5% для развития бизнеса
О новом механизме трудоустройства в интервью с вице-министром труда и соцзащиты Олжасом Ордабаевым.
На 76 строительных объектах столицы приостановили работы из-за нарушений. Комментарий главы Ассоциации застройщиков Казахстана.
О мировом опыте противодействия финансовым преступлениям и отмыванию денег - в интервью с известным британским экспертом, консультантом Э. Маккей. (записано в посольстве Великобритании)
В Щучинске прошла церемония открытия Чемпионата мира по биатлону среди юниоров и юношей.
Льготы для солдат
В Национальном музее РК открылась выставка известного ювелира, реставратора, члена Союза художников Казахстана, обладателя сертификата Знак качества ЮНЕСКО" Сержана Баширова