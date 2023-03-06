Новости. Выпуск от 03.03.2023 г.

К. Токаев прибыл в Шымкент

Развитие Транскаспийского маршрута: вдвое сократился срок прохождения грузов

В Казахстане начался прием заявок на объявление процедур банкротства

Казахстанскую молодёжь государство кредитует под 2,5% для развития бизнеса

О новом механизме трудоустройства в интервью с вице-министром труда и соцзащиты Олжасом Ордабаевым.

На 76 строительных объектах столицы приостановили работы из-за нарушений. Комментарий главы Ассоциации застройщиков Казахстана.

О мировом опыте противодействия финансовым преступлениям и отмыванию денег - в интервью с известным британским экспертом, консультантом Э. Маккей. (записано в посольстве Великобритании)

В Щучинске прошла церемония открытия Чемпионата мира по биатлону среди юниоров и юношей.

Льготы для солдат

В Национальном музее РК открылась выставка известного ювелира, реставратора, члена Союза художников Казахстана, обладателя сертификата Знак качества ЮНЕСКО" Сержана Баширова