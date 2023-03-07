Новости. Выпуск от 06.03.2023 г.
Б. Асад поблагодарил за гуманитарную помощь К. Токаева
К. Токаев провел телефонный разговор с В. Путиным
К. Токаев принял председателя высшей аудиторской палаты Н. Годунову
К. Токаев принял председателя высшей аудиторской палаты Н. Годунову
МИД РК: Казахстанцев за рубежом призвали встать на консульский учет
Миссия ОБСЕ высказалась о ходе агитационной кампании в Казахстане
МИД РК: Казахстан не допустит использование своей территории для обхода санкций
Усиление наказания за мат в общественных местах вступило в силу
В Астане состоялось торжественное награждение казахстанских спасателей, прилетевших из Турции
В Актюбинской и Карагандинской области из-за штормового предупреждения закрыли трассы
S&P обновило кредитный рейтинг Казахстана
Товарооборот РК с КНР за год вырос на треть
Экспортный потенциал Казахстана и развитие несырьевого экспорта обсуждаем с гостем в студии – зампредом АО «КазахЭкспорт» Аян Бектыбаевой
В Туркестане целая деревня занимается выращиванием тюльпанов – это основной источник доходов сельчан
Сразу шестеро выпускников одного из Костанайских лицеев получили гранты на обучение в университетах Гонконга
Freedom Ballet Gala прошел в столице – корреспонденты ЖЖ посетили мероприятие
Презентация студии