Новости. Выпуск от 06.03.2023 г.

Б. Асад поблагодарил за гуманитарную помощь К. Токаева

К. Токаев провел телефонный разговор с В. Путиным

К. Токаев принял председателя высшей аудиторской палаты Н. Годунову

К. Токаев принял председателя высшей аудиторской палаты Н. Годунову

МИД РК: Казахстанцев за рубежом призвали встать на консульский учет

Миссия ОБСЕ высказалась о ходе агитационной кампании в Казахстане

МИД РК: Казахстан не допустит использование своей территории для обхода санкций

Усиление наказания за мат в общественных местах вступило в силу

В Астане состоялось торжественное награждение казахстанских спасателей, прилетевших из Турции

В Актюбинской и Карагандинской области из-за штормового предупреждения закрыли трассы

S&P обновило кредитный рейтинг Казахстана

Товарооборот РК с КНР за год вырос на треть

Экспортный потенциал Казахстана и развитие несырьевого экспорта обсуждаем с гостем в студии – зампредом АО «КазахЭкспорт» Аян Бектыбаевой

В Туркестане целая деревня занимается выращиванием тюльпанов – это основной источник доходов сельчан

Сразу шестеро выпускников одного из Костанайских лицеев получили гранты на обучение в университетах Гонконга

Freedom Ballet Gala прошел в столице – корреспонденты ЖЖ посетили мероприятие

Презентация студии