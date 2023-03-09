Новости. Выпуск от 07.03.2023 г.
К. Токаев принял министра культуры и спорта
К. Токаев наградил спасателей
А. Смаилов поручил завершить оснащение школ средствами безопасности
МВД: какая будет ставка сбора для иностранных машин-конструкторов
ЦИК объявили о дате и правилах проведения теледебатов
Предпраздничная суета на цветочном рынке. Как казахстанцы готовятся к 8 марта?
История женщины-криминалиста из СКО о ее профессиональных буднях
Беседа с Дайаной Онаевой - мастером спорта, профессиональной всадницей о спортивных успехах и личных целях
К. Токаев поздравил всех женщин с праздником!!
История актюбинки, воспитывающей 21 ребенка
В Кызылорде состоялся фестиваль, участниками которого стали пожилые вокалистки