Новости. Выпуск от 07.03.2023 г.

К. Токаев принял министра культуры и спорта

К. Токаев наградил спасателей

А. Смаилов поручил завершить оснащение школ средствами безопасности

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ЦИК объявили о дате и правилах проведения теледебатов

Предпраздничная суета на цветочном рынке. Как казахстанцы готовятся к 8 марта?

История женщины-криминалиста из СКО о ее профессиональных буднях

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