Новости. Выпуск от 09.03.2023 г.

Президент с рабочим визитом в Уральске

К. Токаев встретился с общественностью Уральска

Снизить пенсионный возраст спасателей предложил сенатор

Наказание за пытки ужесточат

Свыше полутриллиона тенге держат казахстанцы на зарубежных депозитах - КГД

В Актобе на борьбу с паводком выделили 300 млн тенге, люди опасаются повторных подтоплений

Ситуация под контролем. Противопаводковые мероприятия проводят в Кызылординской области

Как в РК готовятся к весенне-полевым работам? Брифинг МСХ

Мясо на 3Д-принтере в Израиле готовятся изготавливать в пром. масштабах

Беседа с гостем в студии – зампреда правления НПП РК «Атамекен» Ерболом Есенеевым о развитии мясной отрасли в РК

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Нулевая преступность. В одном из сел СКО люди не нарушают закон и не употребляют алкоголь