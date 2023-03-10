Новости. Выпуск от 09.03.2023 г.
Президент с рабочим визитом в Уральске
К. Токаев встретился с общественностью Уральска
Снизить пенсионный возраст спасателей предложил сенатор
Наказание за пытки ужесточат
Свыше полутриллиона тенге держат казахстанцы на зарубежных депозитах - КГД
В Актобе на борьбу с паводком выделили 300 млн тенге, люди опасаются повторных подтоплений
Ситуация под контролем. Противопаводковые мероприятия проводят в Кызылординской области
Как в РК готовятся к весенне-полевым работам? Брифинг МСХ
Мясо на 3Д-принтере в Израиле готовятся изготавливать в пром. масштабах
Беседа с гостем в студии – зампреда правления НПП РК «Атамекен» Ерболом Есенеевым о развитии мясной отрасли в РК
START для юных стартаперов
Нулевая преступность. В одном из сел СКО люди не нарушают закон и не употребляют алкоголь