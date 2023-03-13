Новости. Выпуск от 10.03.2023 г.

К. Токаев принял ректора КазНУ им. Аль-Фараби

О планах по расширению Карачаганака доложили К. Токаеву в ходе его рабочей поездки в Уральсе

КТО: Перевалка нефти через Баку-Тбилиси-Джейхан еще не началась

Нацвалюта на денежном рынке укрепляется – тренды от Нацбанка

Самрук-Казына добился снижения травматизма на предприятиях на 16%

В Сирии зарегистрирована вспышка холеры. Коммент Минздрава

В Алматы построят Нац. научный центр инфекционных болезней стоимостью 130 млрд тенге

За неделю до выборов: выборные дебаты и списки загранучастков опубликовали в МИД

Казахстан выдвинул свою кандидатуру в Совбез ООН

Школьники из Астаны получили приглашение от Майкрософт

В Акмолинской области открыли класс по роботехнике – о первых успехах рассказывают школьники и учителя

Инвестиции в сельское образование. В Боровом построят новый кампус школы IQanat

Премьера фильма «Больше чем любовь» прошла в РК