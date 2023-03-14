Новости. Выпуск от 13.03.2023 г.
Глава государства провел совещание с акимами и руководителями госорганов
Глава государства принял министра юстиции
Джеймс Клеверли посетит Казахстан
Заседание ЦИК по вопросам аккредитации международных и казахстанских наблюдателей на предстоящих выборах в Мажилис и маслихаты
О подготовке к выборам и ходе избирательной кампании в интервью с политологом Арманом Токтушаковым
ФРС объявила экстренное заседание после банкротства банка SVB. Власти США принимают чрезвычайные меры для укрепления пошатнувшегося доверия к банковской системе
Комментарий Тимура Турлова о перспективах развития казахстанского фондового рынка и IPO нацкомпаний.
Паводки в регионах: какие меры принимают службы ЧС?
КНБ пресёк канал незаконного оборота оружия в Жамбылской области
Шахматный турнир в Алматы
Спортивный марафон состоялся в столице среди любителей легкой атлетики
Кто стал победителем Оскар-2023?