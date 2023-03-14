Новости. Выпуск от 13.03.2023 г.

Глава государства провел совещание с акимами и руководителями госорганов

Глава государства принял министра юстиции

Джеймс Клеверли посетит Казахстан

Заседание ЦИК по вопросам аккредитации международных и казахстанских наблюдателей на предстоящих выборах в Мажилис и маслихаты

О подготовке к выборам и ходе избирательной кампании в интервью с политологом Арманом Токтушаковым

ФРС объявила экстренное заседание после банкротства банка SVB. Власти США принимают чрезвычайные меры для укрепления пошатнувшегося доверия к банковской системе

Комментарий Тимура Турлова о перспективах развития казахстанского фондового рынка и IPO нацкомпаний.

Паводки в регионах: какие меры принимают службы ЧС?

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