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  • 15.03.2023, 12:54

Новости. Выпуск от 14.03.2023 г.

Глава государства поздравил казахстанцев с праздником Амал

Глава государства принял послов России и Китая

Около 40 тыс. тонн сахарного тростника переработают в Аксу

К. Токаев принял акима Алматинской области

Заявления МИД о подготовке к выборам в Казахстане

В полном составе

Банковский кризис в США. Как реагирует мировой рынок?

Тренды жилищного рынка

Новшества в сфере жилищного строительства РК

ВОЗ прогнозирует завершение пандемии COVID 19

Подготовка к паводкам в Атырау

Казахстанским спасателям будут доплачивать за риски на работе до 70% от оклада – постановление Правительства.

Көрісу күні, или праздник Амал отметили в Казахстане

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