Новости. Выпуск от 14.03.2023 г.
Глава государства поздравил казахстанцев с праздником Амал
Глава государства принял послов России и Китая
Около 40 тыс. тонн сахарного тростника переработают в Аксу
К. Токаев принял акима Алматинской области
Заявления МИД о подготовке к выборам в Казахстане
В полном составе
Банковский кризис в США. Как реагирует мировой рынок?
Тренды жилищного рынка
Новшества в сфере жилищного строительства РК
ВОЗ прогнозирует завершение пандемии COVID 19
Подготовка к паводкам в Атырау
Казахстанским спасателям будут доплачивать за риски на работе до 70% от оклада – постановление Правительства.
Көрісу күні, или праздник Амал отметили в Казахстане