Новости. Выпуск от 15.03.2023 г.
Президент Казахстана провёл заседание Совбеза
Глава государства совершит рабочий визит в Турцию для участия во внеочередном саммите ОТГ. Ключевые вопросы повестки.
Ряд законопроектов рассмотрели в Сенате, в том числе и проект Социального Кодекса
В Казахстане расширили возможности инвесторов по реализации крупных проектов
Нацкомпания «Казмунайгаз» озвучила финансовые результаты за 2022 год
Международный арбитражный центр МФЦА наградил финалистов студенческого конкурса IAC Central Asia Vis Pre-Moot 2023
О создании центральноазиатского хаба арбитражной практики – в интервью с председателем международного арбитражного центра МФЦА Томасом Крюммелем.
Freedom Life стал титульным спонсором Ironman
Фонд "Казахстан халкына" подарил Улытауской области медоборудование для выхаживания недоношенных детей.
Паводковая ситуация в Актобе
Кинематографисты собрались в Алматы в формате “Кино-көрісу”
70 фотографий «невидимых ангелов». Необычную выставку из снимков персонала провели в Костанайской областной больнице.
Турнир по робототехнике среди молодежи прошел в Павлодаре