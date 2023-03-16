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  • 16.03.2023, 13:12

Новости. Выпуск от 15.03.2023 г.

Президент Казахстана провёл заседание Совбеза

Глава государства совершит рабочий визит в Турцию для участия во внеочередном саммите ОТГ. Ключевые вопросы повестки. 

Ряд законопроектов рассмотрели в Сенате, в том числе и проект Социального Кодекса

 В Казахстане расширили возможности инвесторов по реализации крупных проектов

Нацкомпания «Казмунайгаз» озвучила финансовые результаты за 2022 год

Международный арбитражный центр МФЦА наградил финалистов студенческого конкурса IAC Central Asia Vis Pre-Moot 2023

О создании  центральноазиатского хаба арбитражной практики – в интервью с председателем международного арбитражного центра МФЦА Томасом Крюммелем.

Freedom Life стал титульным спонсором Ironman

 Фонд "Казахстан халкына" подарил Улытауской области медоборудование для выхаживания недоношенных детей.

Паводковая ситуация в Актобе

 Кинематографисты собрались в Алматы в  формате “Кино-көрісу”

70 фотографий «невидимых ангелов». Необычную выставку из снимков персонала провели в Костанайской областной больнице.

Турнир по робототехнике среди молодежи прошел в Павлодаре

 

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