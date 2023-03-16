Новости. Выпуск от 16.03.2023 г.

Глава государства в Турции: двусторонняя встреча К. Токаева и Р. Эрдогана

Внеочередное заседание ОТГ

Реформы Президента Токаева: 5 важны преобразований.

М.Ашимбаев о ситуации на казахстанско-китайской границе, расходах и доходах Нацфонда.

Меры по снижению закредитованности в Сенате озвучили представители АРРФ

ЦИК о подготовке к внеочередным выборам в Мажилис и маслихаты

Готовность пяти избирательных участков в России

Подготовка к посевной кампании, качество семенного фонда

Развитие логистики, экспортного потенциала и других вопросов отрасли обсудили крупные аграрии и трейдеры на международной конференции в Астане

Казахстанские селекционеры вывели новый сорт пшеницы.