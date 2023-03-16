Новости. Выпуск от 16.03.2023 г.
Глава государства в Турции: двусторонняя встреча К. Токаева и Р. Эрдогана
Внеочередное заседание ОТГ
Реформы Президента Токаева: 5 важны преобразований.
М.Ашимбаев о ситуации на казахстанско-китайской границе, расходах и доходах Нацфонда.
Меры по снижению закредитованности в Сенате озвучили представители АРРФ
ЦИК о подготовке к внеочередным выборам в Мажилис и маслихаты
Готовность пяти избирательных участков в России
Подготовка к посевной кампании, качество семенного фонда
Развитие логистики, экспортного потенциала и других вопросов отрасли обсудили крупные аграрии и трейдеры на международной конференции в Астане
Казахстанские селекционеры вывели новый сорт пшеницы.